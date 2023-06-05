مسار التقارب السوري التركي ما بعد الانتخابات

العالم – صدى سوريا

نتائج الانتخابات التركية وانعكاسها على التقارب السوري التركي موضوع مثار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وابرز ما كتب في وسائل التواصل الاجتماعي وبالفيسبوك حيث كتب حماده محمد يقول:" انقرة تعد خطة للتقارب من دمشق تتضمن في خطواتها الاولى فتح طرق الترانزيت عبر معبر باب الهوى واعادة تفعيل الطرق الدولية وفي راسها طريق حلب اللاذقية (ام 4) والذي كان من المفترض ان يتم تشغيله مطلع العام الحالي قبل ان ياتي الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ويتسبب في تاخير ذلك فبعد انتهاء الانتخابات التركية وفوز رئيس النظام التركي اردوغان بولاية رئاسية جديدة برز الملف السوري بوصفه أحد اولويات السياسة الخارجية بانقرة حيث تطرق إليه أردوغان بخطابه الاول بعد فوزه بالانتخابات وكذلك استكملت الرئاسة التركية تصريحاته اليوم بالحديث عن المحاور التي تهم انقرة في مسار التقارب السوري التركي".



كما سلط البرنامج الضوء على ما كتبه محمود وسوف قائلا :"الاحتلال الامريكي سواء بالنار او بالتفاوض لا حل أمامه الا الانسحاب من شرق سوريا اما وقد انتهت الانتخابات التركية فان ما اتفق عليه خلال الاجتماعات الامنية بين الدول الرباعية توج في النهايه باجتماع وزراء خارجية الدول والاتفاق على التعاون الامني والاستخباراتي لمراقبة تحركات الامريكي وان مفتاح سر تلك المنطقه هم قوات سوريا الديمقراطية فهم الخاسر الاكبر في اجتماع الدول الاربعة والاتفاق فيما بينهم على ضرورة انسحاب الامريكي".

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- د. احمد منير المستشار في الحكومة السورية

- جواد غوك المحلل السياسي من اسطنبول



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