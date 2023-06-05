نائب ترامب يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية

العالم-الامیرکیتان

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "نائب الرئيس السابق مايك بنس قدم أوراقه اليوم الاثنين، للإعلان عن حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2024، مما شكل تحديا لرئيسه السابق دونالد ترامب".

وأوضحت الوكالة، أن "بنس سيطلق رسميا حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي من خلال فيديو دعائي وحفل في ولاية أيوا يوم الأربعاء المقبل".

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات المقامة العام المقبل.

وقالت نيكي هيلي في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على "تويتر": "أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".

وتابعت: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا".

وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وسيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 82 عاما، عندما يتم تنصيبه لولاية ثانية، في حال فوزه، و86 عاما بحلول نهاية فترة وجوده في المنصب، بينما سيكون ترامب في الـ77 من عمره في حال عودته إلى البيت الأبيض.