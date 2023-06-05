حملة اعتقالات اسرائيلية لاحتلال أراضي بلدة فلسطينية

العالم - مراسلون

بلدة المغير الى الشمال الشرقي من رام الله تقع بين مدينتي رام الله ونابلس، في هذه البلدة صراع دائم على الأرض بين مستوطنين يحاولون سلب الحق واهل البلدة الذين يحاولون الحفاظ على ما تبقى من ارضهم.

في الساعات الماضية كانت البلدة محطاً لعملية عسكرية إسرائيلية بهدف اعتقال مجموعة من الشبان الذين يقول الاحتلال انهم يتصدون لمستوطينيه، خمسة عشر شابا من البلدة تم اعتقالهم بدعوى انهم مطلوبون لأجهزة امن الاحتلال بالإضافة الى تدمير عدد من المنازل والى هؤلاء اضيف سبعة معتقلين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم هيئة الاسرى، ثائر شريتح لقناة العالم:"ما حدث في بلدة المغير، هي استمرار للسياسة الاسرائيلية للانتقام من الشعب الفلسطيني وتنفيذ الاعتقالات التي يعتقد الاحتلال الاسرائيلي انها اعتقالات رادعة وانها قد تدفع الفلسطينيين للتخلي عن دورهم النضالي للدفاع عن ارضهم وعن شعبهم. لکن الاحتلال واهم وکلما کان هناک اعتقالات کلما کان هناک مزيداً من التحدي".

عمليات الاعتقال في الضفة الغربية لا تهدأ ولا يتوقع ان تهدأ لان الاحتلال يتعامل مع الضفة الغربية بمنطق ملاحقة شرارة الاشتعال قبل ان تصل الى برميل البارود القريب، والواقع ان هذا الامر بات جلياً من حجم الاعتقالات الذي وصل في الأشهر الماضية الى اكثر ثلاثة الاف حالة اعتقال، بالإضافة الى ان الاحتلال يحاول ان يفرض نظريته الدائمة ان ما للامن هو من صلاحياته في الضفة وان ما تبقى من صلاحيات السلطة الفلسطينية.

وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي خلدون البرغوثي لقناة العالم:"کل من يتصدی لهذه السياسة يصبح هدف ويستهدف بالاعتقال ويستهدف باطلاق النار والاصابة والاستشهاد وانتهاک حرمات المنازل وکل ما يقوم به الاحتلال، لذلک تتکثف حملات الاعتقال ضد کل من يقول للمستوطنين وقوات الاحتلال:"لا".

ملاحقة الشرارة قبل ان تصل الى برميل البارود لا يعني عدم انفجاره لأن الانفجار قد يأتي من شرارة غير مرصودة.

في تل ابيب يتعاملون مع الضفة الغربية بأنها العمق الاستراتيجي لبقاء کيانهم والعمليات العسکرية اليومية في الضفة الغربية الهدف الرئيس منها هو الحفاظ علی هذا العمق.