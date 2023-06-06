بالفيديو.. عالم كرة القدم يودع زلاتان إبراهيموفيتش

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زلاتان إبراهيموفيتش، إسم نُقِش بأحرف من ذهب في عالم كرة القدم. زلاتان أو إبرا كما يناديه معجبوه ودع فريقه إي سي ميلان بعد أن كان عاملا محوريا في عودة النادي إلى سابق امجاده. وخلافا لصورة المغرور والكاريزما التي يعرفها العالم عنه، ودع زلاتان إبراهيموفيتش كرة القدم بالدموع

واصبح إسم زلاتان ابراهيموفيتش ترندنغ على مواقع التواصل بعد وداعيته لكرة القدم.

وقال"سلمان كارايل" : "أتى عندما كان الميلان جريح، ويصارع من أجل مقعد للأبطال، في نصف موسم عاد الميلان للأبطال، والموسم اللذي يليه حقق الأسكوديتو، أعظم شخصيه كرويه ، قوة شخصيه وكاريزما تُدرس، أنه زلاتان ابراهيموفيتش".

"نور الدين" بدوره علق على وزاعية زلاتان. : "زلاتان ابراهيموفيتش ، احد اجمل وافضل اللاعبين الذين مرو على ملاعب الكرة. المغرور جدا صاحب الحضور القوي يعتزل كرة القدم بالدموع وداعا إبرا".

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