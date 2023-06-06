الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. عالم كرة القدم يودع زلاتان إبراهيموفيتش

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

قاسية هي لحظة الوداع. فما بالك حين تكون مفعمة بالذكريات. وفي عالم كرة القدم كثيرة هي لحظات الوداع للاعبين قدموا بكل إخلاص وحب لانديتهم.

العالم - خاص العالم

زلاتان إبراهيموفيتش، إسم نُقِش بأحرف من ذهب في عالم كرة القدم. زلاتان أو إبرا كما يناديه معجبوه ودع فريقه إي سي ميلان بعد أن كان عاملا محوريا في عودة النادي إلى سابق امجاده. وخلافا لصورة المغرور والكاريزما التي يعرفها العالم عنه، ودع زلاتان إبراهيموفيتش كرة القدم بالدموع

واصبح إسم زلاتان ابراهيموفيتش ترندنغ على مواقع التواصل بعد وداعيته لكرة القدم.

وقال"سلمان كارايل" : "أتى عندما كان الميلان جريح، ويصارع من أجل مقعد للأبطال، في نصف موسم عاد الميلان للأبطال، والموسم اللذي يليه حقق الأسكوديتو، أعظم شخصيه كرويه ، قوة شخصيه وكاريزما تُدرس، أنه زلاتان ابراهيموفيتش".

"نور الدين" بدوره علق على وزاعية زلاتان. : "زلاتان ابراهيموفيتش ، احد اجمل وافضل اللاعبين الذين مرو على ملاعب الكرة. المغرور جدا صاحب الحضور القوي يعتزل كرة القدم بالدموع وداعا إبرا".

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد: غضب مواقع التواصل ضد العنصرية في اللاليغا

بالفيديو.. مهدي طارمي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة

بالفيديو/برسبوليس بطلا للدوري الايراني لكرة القدم 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اقتحام منازل الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس والأسير ظافر جبارين

إغراق جزء كبير من البنى التحتية لمحطة كاخوفكا بعد تدميره جراء القصف الأوكراني + فيديو

بالفيديو..مباحثات دارت بين "بن سلمان ومادورو" في جدة..ما فحواها؟

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

تونس توسع الاستثمارات الخليجية في بلادها

الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية