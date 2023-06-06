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مهنئا أردوغان بمناسبة تجديد انتخابه....

رئيس جمهورية العراق: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا

رئيس جمهورية العراق: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة تجديد انتخابه، فيما أكد على حرص العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم- العراق

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأعرب الرئيس العراقي عن "خالص تهانيه وتبريكاته لنظيره التركي بمناسبة تجديد انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا، متمنيا التوفيق والنجاح للرئيس أردوغان في أداء عمله، وللشعب التركي دوام الرفاه والرخاء".

وأكد الرئيس العراقي "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

بدوره، عبّر الرئيس التركي عن "خالص شكره وتقديره الى رئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة في الإتصال وإرسال برقية التهنئة، وتمنى للعلاقات بين البلدين دوام التقدم والازدهار".

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