كيف ستكون الاهداف ضمن شعاع صاروخ الفرط الصوتي الايراني؟

وقال حسن في حديث لقناة العالم: ان الاعلان عن مواصفات هذا الصاروخ الفرط الصوتي بمعنى ان سرعته تتجاوز سرعة الصوت بـ13 ضعفاً هذا يعني رسالة للاعداء ان امكانية اعتراضه غير ممكنة، وان الاهداف التي يتم تحميلها على رأس هذا الصاروخ، فهذا يعني ان الرأس المتفجر سيصل الى هدفه بسرعة قبل ان يتمكن الاعداء من اعتراضه.

واوضح، انه عندما يتم الحديث عن صاروخ فتاح لديه شعاع انطلاقه 1400 كلم هذا ان كل الاهداف ضمن هذه المنطقة ستكون بحكم المدمرة بغير عمل قتالي،

معتبراً ان الصاروخ يعني ان ايران حققت ثورة بالتصنيع الحربي واصبحت قوة اقليمية جبارة قادرة على حماية ذاتها، وقوة صاعدة اخذت على عاتقها الدفاع عن المظلومين والشعوب المضطهدة والوقوف امام الاستكبار العالمي، وهذا ما يجعلها موضع استهداف.

هذا وقد أزاح حرس الثورة الإسلامية في ايران الستار عن صاروخ 'فتاح' الفرط صوتي الباليستي والمحلي الصنع، أحد أكبر الإنجازات العسكرية للبلاد.

واقيمت المراسم بحضور الرئيس ابراهيم رئيسي، وقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اضافة الى قائد القوة الجو فضائية العميد أمير علي حاجي زاده ومسؤولين آخرين.

واستبق حاجي زاده المراسم بتغريدة على تويتر قال فيها إن شروق الشمس اليوم الثلاثاء ليس كما في يوم عادي، إنها تشرق مع فتاح.

ويتميز الصاروخ بسرعة عالية تتراوح بين اثني عشر وثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت، وقادر على المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك باتجاهات متعددة، وغير قابل للرصد.

