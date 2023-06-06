عملية سيناء.. كشفت نقاط ضعف الاحتلال

وللحديث اكثر حول اخر التطورات حاورت قناة العالم مراسلها في رام الله فارس الصرفندي.

1- في البداية فارس كيف تعامل كيان الاحتلال مع هذه العملية؟

2- هل ستستغل المعارضة هذه العملية ضد نتنياهو؟

هذا وقد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية على الحدود المصرية خطيرة جدا. واضاف ان التحقيقات في الحادثة ما زالت مستمرة. واوضح نتنياهو انه طلب بتحقيق شامل مشترك مع القاهرة.

ويرى المراقبون ان هذه العملية كشفت عن نقاط ضعف كبيرة في جيش الاحتلال.. تقرير ونعود لاستكمال الحلقة.

حاور برنامج "البوصلة" ضيف الحلقة: الخبير في الشؤون الاسرائيلية ابراهيم الشيخ ليجيب عن الاسئلة التالية:



1- المعلومات التي كشف عنها كيان الاحتلال حول العملية وانها تمت على مرحتلين، الى اي مدى تكشف عن ضعف المؤسسة العسكرية في الكيان وقوة الشهيد في تنفيذها؟

2- هل نحن امام واقع جديد من العمليات التي قد تنفذ ضد كيان الاحتلال في الفترة المقبلة؟

3- هذه العملية هل هي رد على كل من يعتقد بان التطبيع مع الكيان سيجلب له الامن وسيمسح فلسطين وقضيتها من عقول وقلوب الشعوب الاسلامية؟

4- ضعف الاتصال والتواصل بين القطعات العسكرية الاسرائيلية ظهرت بصورة جلية في هذه المعركة، وبالتالي كيف يروج الكيان الى قدرته على القيام بحرب شاملة واكبر اذا عملية مثل هذه من جندي واحد كشفت ضعفه؟

5- الاعلام الاسرائيلي كيف تعامل مع هذه العملية والشارع الاسرائيلي خصوصا في ظل وجود تقارير عن عزوف الكثير من الصهاينة عن الالتحاق بصفوف الجيش في السنوات الاخيرة؟