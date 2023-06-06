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أول وفد تجاري إيراني يتوجه إلى البرازيل مؤكدا وجود بنكين إيرانيين هناك

أول وفد تجاري إيراني يتوجه إلى البرازيل مؤكدا وجود بنكين إيرانيين هناك
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية والبرازيلية فخر الدين عامريان عن إرسال أول وفد أعمال إيراني إلى البرازيل هذا العام، مؤكدا على وجود بنكين إيرانيين في البرازيل.

العالم - إيران

وعقدت الأمانة العامة للغرفة التجارية المشتركة بين إيران والبرازيل أول لقاء مشترك بين مديري القطاعين العام والخاص والبنوك ورؤساء اللجان المتخصصة للغرفة التجارية المشتركة بين إيران والبرازيل بالتزامن مع افتتاح مركز تجاري في البرازيل بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برازيليا بهدف تنظيم وتوحيد قدرات المركز التجاري والغرفة المشتركة ولتنمية وتطوير صادرات البلدين .

وفي إشارة إلى قدرات تطوير تصدير المنتجات الإيرانية إلى البرازيل أشار عامريان إلى أن إنشاء هياكل الخبراء والتسويق سيوفر إطاراً للجدوى واكتشاف الفرص ودراسة السوق لدخول الشركات والمشغلين الاقتصاديين إلى السوق البرازيلية الكبيرة ليتمكن رجال الأعمال الإيرانيين دخول السوق البرازيلية بمخاطر أقل كبوابة لأميركا اللاتينية.

وأشار عامريان إلى إرسال أول وفد تجاري إيراني إلى ساوباولو البرازيل في النصف الثاني من العام تحت قيادة المركز التجاري الإيراني في البرازيل لإجراء مفاوضات اقتصادية مهمة بين رجال الأعمال الإيرانيين والبرازيليين.

وأوضح عامريان: من خلال التآزر بين اللجان المتخصصة للغرفة المشتركة نحاول حل تحديات المجال اللوجستي ونقوم حاليا باستكمال سلة البضائع التصديرية.

وأكد على وجود بنكين إيرانيين في البرازيل قائلاً إن المركز التجاري سيساعد رجال الأعمال على إقامة علاقات مالية ومصرفية آمنة مع التجار في هذا البلد.

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