مرشح رئاسة أمريكي يفضح وجود 'مختبرات بيولوجية' لبلاده في أوكرانيا

العالم - الأميركيتان

وانتقد كينيدي جونيور، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "إنه ممثل كوميدي، لا أريد أن أقول إنه سيء​، لكن هذا يعني أنه ليس لديه خبرة سياسة على الإطلاق".

وتحدث كينيدي جونيور، عن تسريع التسوية للنزاعات الأمريكية مع روسيا والصين قائلا: "من الجنون الدخول في صراع مع دولة لديها أسلحة نووية مثلنا".

صرح المرشح الرئاسي الأمريكي من الحزب الديمقراطي روبرت كينيدي أن أوكرانيا خسرت نحو 350 ألف شخص في النزاع المستمر في أراضيها.

وقال كينيدي لقناة "Fox News": "وفق بعض المعلومات فقد قتل في الجبهة نحو 350 ألف أوكراني. ولا يقولون ذلك".

واتهم كينيدي سلطات الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنها تخفي العدد الحقيقي للقتلى، مذكرا بأن السلطات الأمريكية كانت تكذب بشأن جائحة فيروس كورونا والحرب في العراق.

وأضاف: "أعتقد أن الإدارة والبنتاغون يكذبان على الشعب الأمريكي بشأن الخسائر الفعلية بين الأوكرانيين. وأعتقد أن الحكومة الأوكرانية تكذب أيضا".

وعبر كينيدي عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية تخفي الحقيقة ليس عن عدد القتلى فحسب بل وعن الأسباب الحقيقية للنزاع الأوكراني.

وأوضح: "قالوا لنا إن هذا النزاع كان ردنا على [العدوان] الروسي...لكن في حقيقة الأمر، كان المحافظون الجدد في البيت الأبيض يجهزون ويثيرون هذا النزاع منذ عشر سنوات، ويواصلون الآن تجنب الحديث عن السلام وأي محاولة للحل".