صفقة بيع الدبابات العسكرية الروسية 'للكويت' ومشروع إلغاء التأشيرات بين البلدين

العالم - الكويت

وقال زيلتوف في حديث لصحيفة "القبس"، إن روسيا والكويت بحثتا صفقة لبيع الأخيرة دبابات روسية، مؤكدا انفتاح موسكو على طلبات الكويت في المجال العسكري.

وفيما يتعلق بالتعاون العسكري الذي يجمع البلدين، أوضح زيلتوف أن الكويت تمتلك العديد من الأسلحة الروسية، كقاذفات الصواريخ والعربات المدرعة، والآن تعتزم اقتناء الدبابات الروسية.

وتطرق السفير للحديث عن السياحة بين البلدين، مشيرا إلى أن السلطات الكويتية تدرس مشروع قرار روسي بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمواطني البلدين.

وتابع: "نريد جذب السياح إلى روسيا ونتبع سياسة إلغاء التأشيرات للدول صاحبة التدفق السياحي الكبير، كالإمارات وسلطنة عمان والسعودية والكويت، نحن مهتمون بإلغاء تأشيرات الدخول ليس فقط لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولكن أيضا لجميع المواطنين على أساس المعاملة بالمثل".

ووفقا له أصدرت البعثة الدبلوماسية الروسية في الكويت آلاف التأشيرات للكويتيين والأجانب المقيمين في الإمارة، مع مراعاة أن شركة خطوط الطيران الكويتية "الجزيرة" تقوم برحلات يومية بين موسكو والكويت".

وتجدر الإشارة إلى أن فلاديمير زيلتوف قدم أوراق اعتماد كسفير لدى الكويت نهاية شهر مايو الماضي.