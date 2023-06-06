انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن

العالم - الجزائر

وقد حصلت الجزائر على 184 صوتا من أصل 192 صوتا خلال القيام بعملية التصويت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

إضافة إلى الجزائر، تم انتخاب كذلك كلا من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

واغتنمت الجزائر هذه المناسبة السعيدة لتُعرب عن خالص شكرها وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نظير تبنيها الثمين ورعايتها السخية لترشيحها.

كما جددت الجزائر التأكيد على عزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه وإلى ترقية جميع تطلعاتها وأمالها داخل مجلس الأمن.

يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.