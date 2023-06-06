الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن

انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

انتخبت الجزائر اليوم الثلاثاء بنيويورك، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.

العالم - الجزائر

وقد حصلت الجزائر على 184 صوتا من أصل 192 صوتا خلال القيام بعملية التصويت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

إضافة إلى الجزائر، تم انتخاب كذلك كلا من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

واغتنمت الجزائر هذه المناسبة السعيدة لتُعرب عن خالص شكرها وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نظير تبنيها الثمين ورعايتها السخية لترشيحها.

كما جددت الجزائر التأكيد على عزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه وإلى ترقية جميع تطلعاتها وأمالها داخل مجلس الأمن.

يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.

روابط ذات صلة

تبون: "الجزائر تستعيد مكانتها في التوازنات الجيوسياسية إقليميا ودوليا"

الرئيس الجزائري يشيد بإنضمام بلاده الى مجموعة 'بريكس'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الجيش الروسي يعلن عن بدء دوريات قتالية لصواريخ نووية

برنامج بانوراما.. انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.. من المستفيد؟

هل هناك عمليات اخرى تشبه عملية الجندي المصري عند الحدود الاسرائيلية؟

العثور على 'جثث' إرهابيين وأسلحة واعتدة في كركوك

شاهد بالفيديو.. هذا ما جرى للنساء والاطفال خلال سنوات التسع من العدوان

صاروخ فتاح.. عندما تُشرك إيران عناصر قوتها مع دول المنطقة