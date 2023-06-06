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الشيخ قاسم: للحوار من دون شروط لانتخاب رئيس

الشيخ قاسم: للحوار من دون شروط لانتخاب رئيس
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى الحوار من دون شروط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وللجلوس في جلسة حوار دون تحفّظ على أيّ فريق أو قوة في لبنان بغية مناقشة كل الخيارات التي تريدونها علّنا نستطيع التوصّل إلى نتيجة.

العالم_لبنان

وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين لمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل الامام الخميني قدس سره، قال سماحته تعالوا جميعًا نجلس على طاولة واحدة من دون تحفّظ على أيّ قوة أو فريق في لبنان في هذه الجلسة المشتركة، لنناقش كل الخيارات التي تريدونها، علّنا نتمكن من الوصول إلى نتيجة.

وشدد الشيخ قاسم على أن لا قدرة لأيّ فريق اليوم للفوز بالتحدي وبفرض مرشّحه بهذا الأسلوب، وقال لا تخافوا من الحوار، لأنه في نهاية المطاف سوف تختارون ما تريدون وما تقتنعون، وسوف نختار ما نريد وما نقتنع، مؤكدًا أنّ كل فريق اليوم لديه القدرة على منع الآخر من الفوز في التحدّي، فمرشح التحدي لا يمكن أن يفرضه أحد على أحد، أما التوافق فيمكن أن يؤدي إلى نتيجة.

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