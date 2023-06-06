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بينهم أطفال ونساء..غرق '28 مهاجرا سوريا' قبالة سواحل الجزائر

بينهم أطفال ونساء..غرق '28 مهاجرا سوريا' قبالة سواحل الجزائر
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

لقي ما لا يقل عن 28 مهاجرا سوريا بينهم نساء وأطفال حتفهم إثر غرق قاربهم يوم الأحد المنصرم قبالة الشواطئ الجزائرية أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

العالم - الجزائر

وذكرت وسائل اعلام جزائرية اليوم الثلاثاء، أن القارب انطلق من شواطئ مدينة الأرهاط التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، باتجاه إسبانيا وأُبلغ عن غرقه بعد ساعات .

ويحمل القارب 26 مهاجرا 18 منهم سوريون و8 جزائريين، حيث أبلغ عن وفاة سوريين اثنين وآخر جزائري بعد ساعة من انطلاق القارب.

من جانبه، أكد خفر السواحل الجزائري انتشال عدد من الجثث بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى سيدي غيلاس .

وفي وقت سابق اختفى 15 مهاجرا من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "شمال شرق سوريا" بين الجزائر وإسبانيا منذ 26 أبريل الماضي.

الجدير ذكره أنه غادر 15 مهاجرا كرديا سوريا، 14 منهم من عين العرب والآخر من عفرين، مدينة وهران الجزائرية على متن قارب إلى إسبانيا، دون معرفة مصيرهم حتى الآن.

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بينهم أطفال ونساء..غرق '28 مهاجرا سوريا' قبالة سواحل الجزائر