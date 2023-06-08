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تنظيف نهر دجلة للحد من مخاطر التغيير المناخي وللحفاظ على البيئة

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

في محاولة لزيادة الوعي بخصوص خطورة تزايد تلوث مياه النهر، اجتمع ناشطون ومتطوعون عراقيون من دعاة حماية البيئة، بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتمعوا لتنظيف ضفتي نهر دجلة، من مواد بلاستيكية وقمامة ملقاة على ضفتي النهر.

العالم - خاص بالعالم

وقال جاسم الفلاحي وكيل وزارة البيئة العراقية:"هذه حملة تطوعية لإظهار أهمية مواجهة التلوث البلاستيكي، الجميع يعلم بأن التلوث بالبلاستيك يعتبر واحدا من أخطر أنواع الملوثات لبقائه في التربة لفترات طويلة جدا، لا يمكن أن يتحلل لعدة مئات من السنين وبالنتيجة يمكن أن يسبب مشاكل صحية وبيئية كبيرة جدا".

وزادت الملوثات في النهر في الآونة الأخيرة مع إلقاء مياه الصرف الصحي والنفايات من منشآت مجاورة في مياهه.

وبحسب ناشطون بيئيون فإن مخلفات الصرف الصحي ومخلفات المصانع والمستشفيات التي تلقى في نهر دجلة تؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن مما تؤدي إلى انتشار الأمراض السرطانية والجلدية، وكذلك تؤثر على الثروة السمكية وعلى التنوع البيئي داخل النهر.

وتعتبر محطات الصرف الصحي التي لا زالت تعمل بنظام بدائي مشكلة كبيرة جدا . وبحسب الاحصائيات هناك أكثر من عشرين محطة صرف صحي تلقي فضلاتها، والمياه الثقيلة داخل النهر مما سيجعل الخطر أكبر على السكان، في ظل شحة المياه وانخفاض مناسيب نهر دجلة.

وبالإضافة إلى زيادة الملوثات يحدث انخفاض في مستويات المياه بالنهر. فقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من ستين ألف عراقي نزحوا في أنحاء البلاد بسبب ظروف الجفاف على مدى أربع سنوات.

ويقول مسؤولون عراقيون وسكان محليون إن التغيرات سببها عوامل تشمل إقامة سدود على منابع النهر، وسوء إدارة الموارد المائية، والتلوث الشديد للأنهار، وتغير المناخ بفعل أنشطة بشرية مما يتسبب في هطول أمطار أقل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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