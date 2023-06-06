نيبينزيا يدعو الأمم المتحدة لعدم تكرار أخطاء بوتشا

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وقال نيبينزيا، عشية اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن قصف محطة كاخوفسكايا: "رغبنا بإجراء تحقيقات في العديد من الحوادث، مثل بوتشا والسيل الشمالي، لكن هذا لم يحدث. هذه المرة يجب ألا يتكرر الأمر".

وأكد المندوب الروسي: "نود ألا ترتكب الأمم المتحدة أخطاء كما حدث في استفزاز بوتشا والسيل الشمالي".

ودمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر. واستهدفت أوكرانيا المحطة بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.