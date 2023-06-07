شاهد.. معرض فينيكس الدولي باستضافة طهران

العالم – خاص بالعالم

معرض فينيكس الدولي للصناعة المالية للبورصة والبنوك والتأمين بنسخته الخامسة عشرة في طهران . بمشاركة الشركات العاملة في سوق رأس المال والبورصة والمؤسسات الاستثمارية ولجان الاستثمار في المناطق الاقتصادية ومنفّذي مشاريع الاستثمار في كافة قطاعات سوق المال والاعمال . الحدث الذي أصبح تجمّعا سنويا للمهتمين بالسوق والحرفيين والمدراء في مجال الصناعة المالية.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني أحمد خاندوزي: "الصناعة المالية هي دعامة تمويل الجزء الحقيقي من الاقتصاد . ويجب أن يكون لها نموٌ يقابل القطاع الحقيقي للاقتصاد. وإذا لم تكن الصناعة المالية قوية ، فلن يشهد القطاع الحقيقي للاقتصاد الإيراني نموا جيدا. ونحن نلحّ على وضع الصناعة المالية في البلاد في إنتاج اقتصاد البلاد وتحقيق نمو نسبي معهم."

هذا المعرض يتيح المجال للتبادل التجاري في مجال الاوراق المالية واقامة علاقات تعاون وشراكة وايجاد مزيد من الفرص الاستثمارية ويسعى الى ابراز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة مساهمته في مختلف المجالات وتنشيط الحركة التجارية والعمل على زيادة الاستثمارات المحلية واستقطاب وجذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال مدير التجارة الإلكترونية في شركة إيرانية إحسان طباطبايي: "هذا المعرض هو فرصةٌ للشركات للتفاعل مباشرة مع بعضها البعض ويتعرّف الزبائن أيضا على المنتجات الجديدة. منتجنا هو يعرف ب اى آي والذي بإمكانه تأمين حاجة الزبائن في أسواق الاستثمار والتوصل إلى نتائج مربحة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ."

وقال مدير عام شركة استثمار إيرانية حميد رضا طريقي: "من القضايا المهمة لكل بلد زيادة الإنتاج ، ويجب تسريع عجلة الإنتاج و احدی طرق الوصول الی هذا الامر هي الاستثمار في الشركات المنتجة والاهتمام بالبورصة والأنظمة المالية."

تنمية الوعي الاستثماري لدى الجمهور وابراز اهمية القطاعات المختلفة المشاركة ودورها في التنمية الاقتصادية وكذلك تسليط الضوء على العوامل المنظمة لعمل تلك القطاعات ودور الجهات الرقابية في تنظيمها والاشراف عليها من الاهداف المهمة لاقامة هذا المعرض.