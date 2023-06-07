الصاروخ الايراني فتاح؛ ضربة قاضية في حرب المهندسين

العالم - خاص بالعالم

وقال علي حيدر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم، رئيس الارکان الاسرائيلي هرتسي هليوي عندما کان رئيساً للاستخبارات الاسرائيلية سابقاً سئل:"متی يمکن ان تنشب الحرب بين "اسرائيل" وايران"، فأجاب اننا الان منخرطون في هذه الحرب، فهناک حرب بين مهندسيهم ومهندسينا.

وأکد ان ايران و"اسرائيل" امام مسار تصاعدي والجديد في هذا المجال وخطورته ان ما اعتمد عليه "اسرائيل" لحماية جبهتها الداخلية وعمقها الاستراتيجي فيما يتعلق بالمنظومات الاعتراضية، اتی الابتکار الايراني ليشکل ضربة قاضية لهذه المنظومة ولهذه المظلة.

وتوقع علي حيدر ان يحضر هذا التطور علی طاولة القرار الاميرکي والاسرائيلي لدی دراسة أي خيارات.

وأوضح حيدر:"أي قدرة صاروخية عادة تتمايز عن بعضها في المدی، والقدرة التدميرية، وکمية الصواريخ، والدقة، وفي قدرتها علی تجاوز المنظومة الاعتراضية".

وأضاف المختص بالشؤون الاسرائيلية:"مدی الصاروخ الايراني يصل الی 1400 کيلومتر ما يعني انه يصل الی "اسرائيل"، قدرته التدميرية هي بالمئات، دقته واضحة، کميته تحت اختيار أصحاب القرار الايراني بما انه محلي الصنع، تبقی الميزة الاضافية علی الکثير من الصواريخ الايرانية السابقة هي تجاوز المنظومات الاعتراضية".