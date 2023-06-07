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البحرية الايرانية: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر في العام الجاري

البحرية الايرانية: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر في العام الجاري
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان الاعداء مازالوا مذهولين من الانجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم، وقال اننا نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر خلال العام الجاري.

العالم - ایران

يتبع...

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