صورة الممر الذي صنعه الجندي المصري ليتسلل إلى جنود الإحتلال

العالم - مصر

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، أول أمس الاثنين، تغريدة أوضحت من خلالها أن "الجندي" المصري منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة قد تسلل عبر الحدود المشتركة من خلال بوابة طوارئ، في وقت مبكر من فجر السبت.

ويستخدم جيش الإحتلال، في الغالب، بوابة الطوارئ لعبور الحدود المصرية عند الضرورة، وهي بوابة صغيرة مغلقة بأربطة فقط، ويمكن لأي شخص تخطيها بسهولة، وهي البوابة التي عبرها "الجندي" المصري لمطاردة مهربي المخدرات، في وقت يستخدم الإسرائيليون هذه البوابة بالتنسيق مع الجيش المصري.

وبدورها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء الاثنين، أن جيش الإحتلال قد كشف في تحقيق أولي أن الجندي المصري سار نحو 5 كم من موقع حراسته على الحدود المصرية الإسرائيلية المشتركة حتى بوابة الطوارئ، ثم قطع أربطة البوابة بسكين، وسار بعدها داخل الأراضي الإسرائيلية، حتى مركز الحراسة الإسرائيلي والذي كان فيه مجند ومجندة إسرائيليين، قتلهما واخترق بعدها تلك الأراضي ليقتل مجند ثالث ويصيب رابع حينما هاجمته قوات إسرائيلية أخرى.