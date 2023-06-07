الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. انشودة 'زهرات لبنان' في حفل اطلاق كتاب 'العفاف والحجاب'

الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

اليكم مقطع فيديو من إنتاج دار الثورة الإسلاميّة ويحمل عنوان "زهرات لبنان". ويتضمّن الفيديو أنشودة لفتيات كشافة الإمام المهدي (عج) اللبنانيّات أُلقيَت في ضاحية بيروت الجنوبيّة خلال حفل إطلاق كتاب "العفاف والحجاب" للإمام السيد علي الخامنئي، بمناسبة ذكرى ولادة السيدة المعصومة (ع) ويوم الفتاة.

العالم - لبنان

شاهد الانشودة في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد الصورة.. راع لبناني يتصدى بجسده لجرافة إسرائيلية على الحدود

حزب الله يقيم معرضا فنيا في بيروت لمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يقترح على زيلنسكي إنشاء لجنة دولية للتحقيق في تدمير سد 'كاخوفكا'

لتولي مهام عمله.. سفير إيران الجديد في باكستان يصل إلى إسلام آباد 

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية مفيد للمنطقة

عمليات بغداد تكشف عن 3 مكاسب بعد مقتل ما يسمى 'والي شمال بغداد'

ایران..ازاحة الستار عن جهاز ميكروويف مبيد لآفات الاغذية

شاهد.. صاروخ فتاح الإيراني يرهب "إسرائيل"