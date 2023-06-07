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شاهد.. صاروخ فتاح الإيراني يرهب "إسرائيل"

الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وسائل اعلام ومراقبون في كيان الاحتلال اعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن صاروخ فتاح الخارق للصوت بمثابة رسالة إيرانية قوية في اثر التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال ضد طهران.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. صاروخ فتاح الإيراني يرهب "إسرائيل"