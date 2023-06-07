أردوغان يقترح على زيلنسكي إنشاء لجنة دولية للتحقيق في تدمير سد 'كاخوفكا'

العالم - ترکیا

وأوردت الرئاسة التركية في بيان أن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “قال الرئيس اردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا”.

وستكلف هذه اللجنة بمهمة إجراء “تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا”، حسب المصدر نفسه.

تتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد الذي يمد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وهو يقع على طريق تقدم القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي المحتلة.

تسبب تدمير السد في تدفق السيول على نهر دنيبر، ما دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

تمكنت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.