ايران تطالب اوروبا انتهاج حسن النية والتخلي عن مواقفها الاستفزازية

العالم-ايران

جاء ذلك خلال كلمة "السفير نذيري"، باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اقيم اليوم الاربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

واستعرض السفير الايراني لدى النمسا، مواقف ايران المبدئية، منتقدا في خطابه الموجه الى اعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية، "نقض التعهدات التي ينص عليها الاتفاق النووي من جانب امريكا ودول الاتحاد الاوروبي الاعضاء".

كما لفت "نذيري"، الى اجراءات ايران البناءة في سياق التعاون مع الوكالة الذرية الدولية؛ واصفا المطالب المطروحة خلال الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين المنعقد في شهر مارس على ايران، بانها غير منطقية، وقال : ان ان نشاطات ايران النووية، بما في ذلك عمليات التخصيب في المستويات المختلفة، هي سلميّة بامتياز وتجري في سياق مصالح الشعب الايراني، وبناء على اتفاقية الحدّ من الانتشار النووي وتحت اشراف "اتفاق الضمانات".

وفي معرض الاشارة الى رغبة امريكا بشان العودة الى الاتفاق النووي والمفاوضات التي جرت على خلفية ذلك، اضاف السفير الايراني بفيينا، انه "بالرغم من المفاوضات الشاقة التي استغرقت ما يزيد عن 18 اشهر، نحن لم نستطع التوصل الى النتيجة بسبب انعدام الارادة السياسية وعدم جدية الموقف عند الجانب الامريكي".