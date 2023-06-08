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الدفاع التايوانية تعلن دخول 37 طائرة صينية المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم

الدفاع التايوانية تعلن دخول 37 طائرة صينية المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن 37 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني قامت بتحليق فوق المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم.

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وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان نشرته على حسابها في تويتر بأنه "في الثامن من يوليو، دخلت 37 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بما في ذلك طائرات من طراز J-11 وJ-16 وH-6 وY-20 وأواكس، المجال الجوي لجنوب غرب تايوان. كما دخلت عدة طائرات منطقة غرب المحيط الهادئ عبر المجال الجوي لجنوب شرق تايوان لإجراء تدريبات استطلاع جوي بعيدة المدى".

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الوضع عن كثب من خلال أنظمة المراقبة والاستطلاع، وأنها قد نشرت دوريات جوية قتالية وسفن حربية وأنظمة صواريخ أرضية ردًا على تصرفات بكين.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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