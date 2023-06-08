رئيس الجمهورية يصل الى تبريز

العالم - ايران

وتعد زيارة السيد رئيسي الى محافظة اذربيجان الشرقية الزيارة الخامسة في اطار الجولة الثانية من زياراته لمحافظات البلاد، ويرافقه فيها عدد من أعضاء الحكومة.

وخلال يومين يومي الخميس والجمعة ، سيشارك رئيس الجمهورية في برامج مختلفة في هذه المحافظة ، من أهمها افتتاح خط سكة حديد بستان أباد - تبريز.

كما تشمل الزيارة، تفقد مصنع انتاج الماكينات (ماشين سازي) في تبريز، اللقاء مع فنانين في المجمع الثقافي والأدبي لمقبرة الشعراء ، لقاء جماهيري مع أهالي تبريز، القاء خطاب في القلعة التاريخية لهذه المدينة، افتتاح سكة حديد بستان أباد - تبريز، لقاء جماهيري مع أهالي مدينة جاراويماق ، المشاركة في اللقاء الاستثماري لمحافظة أذربيجان الشرقية، المشاركة في اجتماع مجلس التخطيط بالمحافظة ، وأخيراً المشاركة في مؤتمر صحفي لشرح نتائج الزيارة التي تستغرق يومين.

ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة أكثر من 10 أعضاء من الحكومة ونواب رئيس الجمهورية وسيتم افتتاح العديد من المشاريع الهامة بالتزامن معا أو عن طريق الفيديو كونفرانس ، منها تدشين مشروع انتاج النحاس الكاثودي ومشروع ايصال المياه الى مدينة ميانة والعديد من المشاريع المهمة الاخرى.

وفي هذه الزيارة ، سيتم تخصيص 220 ألف مليار تومان من القروض والتسهيلات للمشاريع المعتمدة لأذربيجان الشرقية.

وفي العام الماضي ، زار رئيس الجمهورية محافظة أذربيجان الشرقية في اطار الزيارة الـ 23 من الجولة الأولى لزياراته الى محافظات البلاد.