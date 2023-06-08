وزير الخارجية العراقي يصل إلى الرياض

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل اليوم الخميس الى مدينة الرياض للمشاركة في إجتماع التحالف الدوليّ لمحاربة داعش، بحضور ومشاركة 85 دولة ومنظمة شريكة، ممثّلة بوزراء الخارجيَّة وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين".

واضاف ان وزير الخارجية العراقي سيلتقي على هامش الإجتماع مع عدد من نظرائه لبحث مجمل القضايا ذات الصلة بمواجهة الارهاب وجماعاته، وآيديلوجيا التطرف والتكفير"، مشيرا الى ان "الوزير سيعرض جهود حكومة العراق في هذا الجانب.