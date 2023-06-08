الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطينيين

قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطينيين
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.

العالم - مصر

وجاء قرار سحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه بحسب ادعاء السلطات للاسباب التالية:

يوسف خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 3/1/ 1960، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

فتحي خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

عبد الله خالد إبراهيم عبد الله - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله زهوة – مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

روابط ذات صلة

مصر تعيد الحج البري للسعودية بعد 25 عاما على أكبر كارثة في تاريخها

هل هناك عمليات اخرى تشبه عملية الجندي المصري عند الحدود الاسرائيلية؟

مصر.. هكذا اعاد محمد صلاح سليمان خاطر للحياة

الاحتلال بين تحديات الداخل وهواجس وحدة الساحات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر

شاهد.. فضيحة جديدة لترامب تضعه في مواجهة التحقيق الجنائي

كنعاني :إيران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا

قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطينيين

ما رأيكم.. بالصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟

شاهد بالفيديو.. آثار حرائق الغابات في كندا تصل أميركا والبيت الأبيض يحذر