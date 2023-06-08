كنعاني :إيران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا

العالم - ايران

وأعرب ناصر كنعاني عن قلقه العميق بشأن الآثار الإنسانية والبيئية والاقتصادية لكارثة تدمير سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وأكد مجدداً على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بمعارضة الحرب في أوكرانيا وتدمير المنشآت المدنية وتعريض حياة المواطنين والمدنيين للخطر، ودعا الى التزام جميع الأطراف المعنية بالمبادئ المعترف بها دولياً بما في ذلك حماية أرواح المدنيين وتقليل معاناتهم.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية بتوضيح أبعاد الحادث والتعرف على السبب الرئيسي لهذه الكارثة بالنظر إلى مدى تعقيد أوضاع الصراع القائم .