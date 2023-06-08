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كنعاني :إيران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا

كنعاني :إيران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

اعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" عن قلقه العميق إزاء حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا مطالباً بتوضيح أبعاد الحادث وتحديد السبب الرئيسي لهذه الكارثة.

العالم - ايران

وأعرب ناصر كنعاني عن قلقه العميق بشأن الآثار الإنسانية والبيئية والاقتصادية لكارثة تدمير سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وأكد مجدداً على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بمعارضة الحرب في أوكرانيا وتدمير المنشآت المدنية وتعريض حياة المواطنين والمدنيين للخطر، ودعا الى التزام جميع الأطراف المعنية بالمبادئ المعترف بها دولياً بما في ذلك حماية أرواح المدنيين وتقليل معاناتهم.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية بتوضيح أبعاد الحادث والتعرف على السبب الرئيسي لهذه الكارثة بالنظر إلى مدى تعقيد أوضاع الصراع القائم .

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كنعاني :إيران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد نوفا كاخوفكا

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