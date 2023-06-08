شاهد.. فضيحة جديدة لترامب تضعه في مواجهة التحقيق الجنائي

العالم - خاص بالعالم

فبحسب وسائل اعلام اميركية، تلقى محامي ترامب هذا الاخطار، الذي يعني ان التحقيق يقترب من توجيه اتهام للرئيس السابق، بنقل وثائق دفاعية مصنفة سرية للغاية إلى ملكيته الخاصة في منتجع 'مار إيه لاغو' بولاية فلوريدا ورفضه اعادتها، بما يخالف القانون الاميركي.

تطور، ياتي بعد أن حصل المدعون العامون على تسجيل صوتي لترامب يعترف فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وفي حال حدوث ذلك، فستكون هذه هي لائحة الاتهام الثانية لترامب، الذي أطلق مؤخراً حملته الانتخابية ليصبح رئيساً مرة أخرى.

وتعليقا على ما نشرته وسائل الاعلام عن تهم محتملة جديدة، سارع ترامب، لينفي الامر.

وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: "لم يخبرني أحد أنني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنني لم أرتكب أي خطأ".

وستضاف أي لائحة اتهام بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية، الى سجله الاتهامي، بعد أن أصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة، في34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لتأمين مدفوعات مالية لممثلة إباحية.

محاكمات ستشتت برنامج حملة ترامب الانتخابية، في أحسن الأحوال، ولكنها قد تكلفه، في أسوئها، الكثير من الغرامات المالية، وربما السجن.