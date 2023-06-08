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استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور، عن موافقة الجانب السعودي على طلب مقدم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

العالم- السعودية

وأشار مدير عام الطيران المدني السوري لصحيفة "الوطن"، إلى أن شركتي الطيران السورية وأجنحة الشام تقومان بإتمام الإجراءات لبدء التشغيل.

وأكد منصور أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، منوها بأن ذلك سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية.

وأشار منصور إلى مباشرة إحدى شركات الطيران بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، مبينا أنه سيتم لاحقا ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدوف بألمانيا واستوكهولم في السويد، وبمعدل رحلة أسبوعيا بشكل مبدئي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين.

ونوه منصور بأن الشركة تشغل رحلاتها الجوية المنتظمة بين أثينا ودمشق بشكل مباشر، ما سيساهم بتخفيف تكاليف وأعباء وعناء السفر عن جميع المقيمين في أوروبا، من خلال وصل رحلاتها بدمشق ودول أوروبية عديدة عبر أثينا.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر، إلى أن مؤسسة الطيران العربية السورية باشرت بتجهيز مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض. وتوقع مصدر في المؤسسة أن تبدأ الرحلات نهاية الشهر الحالي أو بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.

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استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

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