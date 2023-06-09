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الاحتلال الاسرائيلي يعزز من تواجده العسكري في القدس المحتلة والأقصى

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تحت ذريعة وصول انذارات ساخنه لتنفيذ عمليات فردية ضد أهداف عسكرية وفق تقارير أمنية الاحتلال الاسرائيلي يعزز من تواجده العسكري بمدينة القدس وتحديدا حول البلدة القديمة وابواب المسجد الاقصى المبارك الذي قام بتقيد من دخول المصلين اليه. 

العالم - خاص بالعالم

ومع ما يتعرض لة المسجد الاقصى المبارك من مخططات التقسيم لصالح المستوطنين دعت المرجعيات الدينية والوطنية بالقدس لتكثيف التواجد بشكل دائم بمصلى باب الرحمة الذي يحاول الاحتلال تفريغة من المصلين بشكل دائم لتحويلة لكنيس هذا المصلى الذي يتم أقتحامه من قبل أفراد شرطة الاحتلال وأعتقال وأبعاد كل من يتواجد فيه من المرابطين والمصلين.

وتعمل سلطات الاحتلال منذ انتهاء شهر رمضان المبارك على تنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين والتواجد بمحيط مصلى باب الرحمة والذي يعد جزء لا يتجرء من المسجد الاقصى المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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