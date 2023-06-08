الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة في سوريا يتطلب حوارا مع دمشق

وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة في سوريا يتطلب حوارا مع دمشق
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق.

العالم- السعودية

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع ما يسمى "التحالف الدولي" ضد "داعش"، قال الأمير فيصل بن فرحان: "حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق"، مؤكدا أن "الحوار معها يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك".

في حين قال بلينكن: "لا نعتقد أن اندماج سوريا مجددا في الجامعة العربية كان قرارا صحيحا" على حد زعمه.

وأردف بلينكن: "متفقون مع شركائنا بشأن الأمور التي على الرئيس السوري بشار الأسد الالتزام بها".

وترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

روابط ذات صلة

فيصل بن فرحان: الحوار مع سوريا كان ضروريا

بن فرحان يعرب عن أمله في إنهاء أزمة سوريا بعدعودتها للجامعة العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المدعي العام الإيراني يتوجه إلى طاجيكستان

برنامج المشهد اليمني مطالب باعادة الإعمار وإنهيار للعملة اليمنية في عدن

بالفيديو.. ضحايا بالعشرات في تفجير استهدف جنازة مسؤول بأفغانستان

وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة في سوريا يتطلب حوارا مع دمشق

إثيوبيا تحذّر من استعداد "مجموعات" لتنفيذ عمليات أمنية في إديس أبابا

المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال في مخيم جنين