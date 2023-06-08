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تأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والتركية

تأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والتركية
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين القوات المسلحة في إيران وتركيا.

العالم - إيران

ونقلاً عن العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أكد اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي أثناء تهنئته رئيس الأركان العامة التركي الجنرال ياشار غولر توليه منصب وزير الدفاع التركي أن إيران وتركيا كجارتين جيدتين واستراتيجيتين لهما حدود سلام وصداقة مشتركة لافتا إلى أن وجود مثل هذه الحدود المشتركة يجعل استمرار التعاون أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

كما تناولت هذه المكالمة الهاتفية محاور أخرى كالتركيز على عقد لقاءات ثنائية على مختلف المستويات، ونقل الخبرات والمعرفة في مراكز التدريب وإجراء التدريبات المتبادلة.

بدوره أكد وزير الدفاع التركي الجديد الجنرال ياشار غولر خلال هذه المكالمة على زيادة وتطوير مستوى العلاقات العسكرية بين إيران وتركيا، مشيراً إلى أن تركيا قد تلقت مساعدات إيران الشقيقة والصديقة في الحادث المأساوي لزلزال تركيا الأخير والتي لطالما أثنى الشعب التركي على هذه المساعدات.

وبحسب هذا التقرير دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وزير الدفاع التركي الجديد الجنرال ياشار غولر لزيارة طهران.

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