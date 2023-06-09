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مجلس نواب العراق يصوت على مواد عدة في مشروع الموازنة

مجلس نواب العراق يصوت على مواد عدة في مشروع الموازنة
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس النواب ليل الحميس الجمعة، على عدد من المواد في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، صوت مجلس النواب على المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في مشروع الموازنة.

وعقد المجلس مساء الخميس، جلسة مخصصة لإقرار مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد اعلنت في وقت سابق من يوم امس، عن تأجيل عقد جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى مساء الخميس.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025،2024،2023) إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس".

وأعلن مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، ان جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023,2024,2025) ستعقد اليوم الخميس في الساعة الواحدة ظهرا.

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