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شاهد.. سوق الانتيكة في افغانستان يفقد رواده والسبب؟

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

يضم السوق القديم أو سوق الأنتيكة وسط العاصمة الأفغانية كابول الكثير من الأحجار الكريمة والمجوهرات المستخرجة من باطن الأرض. وبسبب الأوضاع الاقتصادية، وبعد التحولات الأخيرة في أفغانستان، أصبح هذا السوق لا يأتيه إلا القليل من الزوار.

العالم - مراسلون

يحوي هذا الحي من احياء كابل اكثر القطع الاثرية ندرة وقدامة، السوق القديم ويطلق عليه سوق الانتيكة هو متحف بحد ذاته حيث يمكنك اقتناء ما تريده من الآثار العتيقة والقطع الحربية القديمة النادرة والاحجار الكريمة والسجاد العجمي المحاك يدوياً؛ ولكن السوق فقد زبائنه منذ مدة فلا الأجانب يزورون البلاد كما في السابق ولا هواة التحف و الانتيكة من الأفغان لديهم المال الكافي لممارسة هواياتهم .

في هذه الورشة يقوم حرفيون ماهرون بمعالجة الأحجار لاستخراج اللازورد الأزرق الذي يستخدم في المجوهرات وقطع الزينة. الحرفيون والعاملون هنا اضطروا اما لتغيير مهنهم او اغلاق ورشهم.

وما زاد الطين بلة وفاقم من مشاكل التجار في سوق الانتيكة ارتفاع الإيجارات والضرائب المالية.

‏تعيش الأسواق الأفغانية هذه الفترة اسوء حالاتها والركود الاقتصادي طال كافة القطاعات تقريباً لكن هناك قطاعات تضررت اكثر من غيرها كسوق التحف والأحجار الكريمة والذي انهار بشكل كامل جراء الازمة الاقتصادية الحادة وتوقف السياحة والسفر من والى افغانستان.

المزيد بالفيديو مرفق..

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