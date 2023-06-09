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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات خيرسون إلى 8 قتلى

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات خيرسون إلى 8 قتلى
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات في خيرسون إنه عثر على جثة امرأة جراء الفيضانات في المنطقة بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 8.

العالم - اوروبا
وقال مصدر لوكالة "تاس"، "خلال أعمال الإنقاذ، تم العثور على جثة سيدة من مواليد عام 1939 وأصبحت ثامن ضحية".

إلى ذلك قال القائم بأعمال حاكم المنطقة، فلاديمير سالدو، إن سبعة أشخاص، بينهم مدنيان، لقوا حتفهم نتيجة إطلاق صواريخ من قبل القوات الأوكرانية على منطقة الإخلاء في هولا بريستان.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على يد القوات الأوكرانية في ليلة 6 يونيو. ونتيجة لذلك، بدأ تصريف المياه غير المنظم. وفي عدد من المناطق، بدأ إخلاء السكان بسبب الفيضانات، وأعلنت حالة الطوارئ في منطقة خيرسون.

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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات خيرسون إلى 8 قتلى

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