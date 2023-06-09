الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
١١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ماذا قال مصور قناة العالم عقب اصابته في مواجهات كفرشوبا؟

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم باصابة أحد مصوري قناة العالم أثناء تغطية إزالة المواطنيين اللبنانيين الأسلاك في بلدة كفرشوبا.

العالم - خاص العالم

واوضح مراسلنا ان مصور القناة "على فوعاني "اصيب مباشرة بقنلة مسيلة للدموع في كتفه الايمن ما اصباه بنوع من الورم.

واشار الى ان مصور القناة بقي حتى اخر لحظة يأدي مهام عمله وابدى اصراره على اكمال عمله.

هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين لبنانيين على تجريف أراضيهم في تلال كفر شوبا جنوبي لبنان.

ونظم أهالي قرى كفرشوبا وشبعا وكفرحمام وباقي قرى العرقوب وقفة احتجاجية ضد أعمال التجريف، وتغيير معالم الأرض على يد قوات الاحتلال، وأزالوا جزءا من الأسلاك الشائكة التي زرعها جيش الاحتلال قبل ايام، وطالبوا قوات اليونيفيل الأممية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. هذا فيما انتشر الجيش اللبناني بمحاذاة خط الانسحاب مع تواجد قوات اليونيفيل.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. اصابة مصور قناة العالم في مواجهات اهالي كفرشوبا مع الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يتباحث مع 'بلينكن' حول مستحقات ايران المالية المترتبة على بغداد

شاهد.. احتدام المعارك بين القوات الروسية والاوكرانية في دونيتسك وزاباروجيا

شاهد.. ما هدف الاحتلال في توتر الاجواء على الحدود اللبنانية ؟

شاهد.. ماذا قال مصور قناة العالم عقب اصابته في مواجهات كفرشوبا؟

استشهاد شاب فلسطيني غرب رام الله واعتقال جريحين شمالها

تفاصيل اخر تطورات المواجهات.. شاهد.. اصابة مصور قناة العالم في مواجهات اهالي كفرشوبا مع الاحتلال