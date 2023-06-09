محافظة آذربايجان الشرقية ستصبح قطبا لانتاج النحاس في الشرق الاوسط

العالم- ايران

ويعتبر كاثود النحاس شكلا من النحاس يحتوي على نقاء 99/95٪. ومن أجل إزالة الشوائب من خام النحاس ، يخضع لعملية واحدة، الصهر والتكرير الكهربائي. والناتج هوالنحاس النقي تقريبًا وهو موصل ممتاز وغالبًا ما يستخدم في الأسلاك الكهربائية.

وقال نيازي في كلمة القاها في حفل التدشين، ان من المؤمل ان يتحول منجم النحاس في محافظة آذربايجان الشرقية الى قطب لانتاج النحاس في الشرق الاوسط بعد تطويره حسبما هو مخطط له.

كما اعرب عن أمله في يدر هذا المشروع الاقتصادي الكبير عوائد مالية على سكان هذه المحافظة، واضاف بأن جهودا كبيرة بذلت ليلائم تنفيذ هذا المشروع المعايير البيئية بالتزامن مع السرعة في تنفيذه.

ويزيد مشروع انتاج كاثود النحاس من حجم تصدير هذا المنتج الى خارج ايران بمقدار 30 مليون دولار، حيث من المتوقع ان يتم انتاج ثلاثة آلاف الى ثلاثة آلاف واربعمئة طن من كاثود النحاس بنسبة نقاء 99/99 بالمئة.

من جانبه قال رئيس شركة النحاس الوطنية علي رستمي في هذا الحفل ان معمل صهر النحاس في هذه المنطقة هو ايضا قيد الانشاء باستثمار 600 مليون دولار وهو يشمل مصفاة ومنشأة لانتاج حامض السولفوريك ومعمل للاكسيجين .

واشار رستمي الى منشأة تغليظ النحاس في منجم سونغون قائلا ان سعة هذه المنشأة هي 450 الف طن وهو مشروع ينفذ لاول مرة في ايران ، ولا يوجد مثيل لهذه المنشأة في المنطقة الى في كازاخستان، حيث تعتبر هذه المنشأة الايرانية ثاني اكبر منشأة من هذا النوع في المنطقة.