الخطوط الجوية العراقية تعلن قرب فتح خط لمسقط والاتفاق مع بوينغ بشأن الحظر الأوروبي

العالم- العراق

وقال مدير الشركة مناف عادل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير النقل رزاق محيبس وجه بتغيير الوجهات لشركة الخطوط الجوية العراقية"، مبيناً، أن" فتح خط (بغداد- أربيل- تبليسي) و(تبليسي- أربيل- بغداد)، جاء ضمن تلك التوجيهات، حيث يعد هذا الخط رابحا، وعليه طلب مستمر".

وأضاف،" تم إطلاق أول رحلة أمس الأريعاء، والعمل جار على أن تكون كل يوم خميس رحلة، ونسعى الى أن تتحول لرحلتين أسبوعيا"، مشيرا إلى، أنه" من ضمن الخطوط المستقبلية التي نعمل عليها الآن هو خط (بغداد- مسقط) و(النجف الأشرف- مسقط)، وهو في طور التنفيذ".

وبشأن الرحلات إلى أوروبا، أكد عادل، أن" طائرة مؤجرة كانت تنفذ رحلات من بغداد وأربيل إلى فرانكفورت وبرلين، إلا أن عقد تأجير هذه الطائرة انتهى في الشهر الخامس"، موضحا" أننا بادرنا فورا باستقطاب عروض من شركات كحل سريع لوجود جاليات عراقية في أوروبا ترغب بالعودة صيفا إلى أرض الوطن، وواجبنا توفير طائرة لها".

وتابع، أن" الشركة في طور استقطاب العروض، وسيتم اختيار الأنسب لتفعيل هذا الخط"، موضحا، أن" الحظر الأوروبي على الطائر الأخضر ما زال مستمرا ونسعى للحصول على شهادة المشغل الثالث إلى أوروبا، حيث اتفقنا مع شركة بوينغ على التعاون للحصول على شهادة المشغل الثالث ورفع الحظر".

وبين، أن" هذه الإجراءات سيتم تفعيلها الشهر المقبل، وسيتطلب ذلك عملا وجهدا سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات"، لافتا إلى" أننا نسعى إلى إيقاف هدر الأموال من خلال إيجار الطائرات".