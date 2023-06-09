بوتين بصدد نشر اسلحة نووية في بيلاروس في تموز/يوليو المقبل

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وحسب وكالة فرانس بريس، قال بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي لوكاشنكو في سوتشي (جنوب غرب روسيا) "كما تعلمون، سيتم في السابع او الثامن من تموز/يوليو انجاز نقل المنشآت (التي تستقبل الاسلحة النووية)، وسنتخذ فورا الاجراءات المتصلة بنشر الاسلحة المعنية على أراضيكم".

واضاف الرئيس الروسي خلال هذه الجلسة التي نقل جزء منها مباشرة على التلفزيون "كل شيء يتم بحسب الخطة". وعليه، من المقرر ان يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الاطلسي المزمع عقدها يومي 11 و12 تموز/يوليو في ليتوانيا المحاذية لبيلاروس والتي ستبحث ترشيح اوكرانيا للانضمام الى الحلف.

وكان الرئيس الروسي اعلن في 25 آذار/مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس الواقعة على ابواب الاتحاد الاوروبي، ما اثار مخاوف من تصعيد للنزاع في اوكرانيا. واثار الاعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما بان الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على اوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

ويمكن لهذه الاسلحة "التكتيكية" ان تتسبب باضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري اكثر محدودية من الاسلحة النووية "الاستراتيجية".

وبداية نيسان/أبريل، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام اسلحة نووية "تكتيكية".

ونهاية ايار/مايو، اكد لوكاشنكو أن نقل الاسلحة النووية الروسية الى بيلاروس بدأ فعلا.

وسبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروس لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا الى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الاول من تموز/يوليو.