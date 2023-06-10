زيلنسكي: الهجوم المضاد على القوات الروسية قائم بالفعل

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واضاف خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ان القوات الأوكرانية تركز حاليا على الأماكن التي تتطلب تحركات معينة حيث يمكن هزيمة القوات الروسية.

واوضح انه بحث مع ضيفه الكندي ملف الطائرات المقاتلة التي تريد كندا تزويد كييف بها، مشيرا الى مناقشة الجانبين قضية الناتو ومواجهته للتحديات المقبلة وان كييف ستعمل مع الناتو لمواجهتها.



وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"بحثت مع رئيس الوزراء الكندي الوضع في جبهات الجنوب لا سيما حول محطات الطاقة الأوكرانية، والهجوم المضاد قائم بالفعل ولن أكشف في أي مرحلة هو الآن، ونقترب من التوصل لاتفاق بشأن الطائرات المقاتلة".



ترودو اكد ان بلاده ستقدم نصف مليار دولار لكييف، واضاف ان كندا ستستمر في تدريب الطيارين الأوكرانيين ودعم برنامج المقاتلات النفاثة الأوكراني، وان بلاده صادرت طائرة شحن روسية وستقوم بتسليمها لكييف.



وزارة الدفاع الروسية اكدت ان محاولات القوات الأوكرانية القيام بهجوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا باءت بالفشل، واضافت ان قواتها دمرت قافلتي مدرعات للجيش الأوكراني على محور زابوروجيا.

واوضحت الوزارة ان الدفاعات الجوية الروسية اسقطت طائرة ميغ تسعة وعشرين أوكرانية فوق محور دونيتسك.

واشارت الى ان القوات الروسية تصدت لخمس محاولات هجوم أوكرانية في منطقة باخموت، خسرت كييف خلالها تسع دبابات بينهما اربعة من طراز ليبارد.

اما الجيش الأوكراني فقد اكد ان القوات الروسية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على منطقة بولتافا الواقعة وسط البلاد، مما تسبب في بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات.

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