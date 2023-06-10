إقبال كبير على معرض الكتاب بالرباط ومشاركات دولية قوية

العالم - خاص بالعالم

من كل فج، أتوا لقاء توقيعاتِ أقلام فضلوها، أو عناوين لافتةً آثروها اثنان وسبعون ألف زائر في خمسة أيام، تصف أرقام وزارة الثقافة المغربية.

وبين أجنحة المعرض المسافرة من خمسين بلداً، يحلق الجناح الفلسطيني بأدبه، قصص، روايات، وقصائد نثرت أبياتها برحيق كتاب مغاربة وفلسطينيين، أوفوا ميعاد الإبداع لحكايا القدس، ولقُرَّاءٍ على العهد.

ربع قرن على ميلادها، وكالة بيت مال القدس الشريف تحتفي بمنشورات السنة، وبالفيلم الوثائقي"المغرب بعيون فلسطينية، رسالة للعالم بمعية مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ثريةَ الرفوف والصور، تظاهرة دولية ثقافية مغربية بمائة وعشرين ألف عنوان يرى حياة.

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