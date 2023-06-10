السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

إقبال كبير على معرض الكتاب بالرباط ومشاركات دولية قوية

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

نسخة ثامنة بعد العشرين من عمر معرض يحتفي بالكتاب مضيفا وبكبيك الكندية، هذه السنة، ضيفَ شرف، عام ثان له على بسط العاصمة الرباط، بعد سنين مديدة في الدار البيضاء.

العالم - خاص بالعالم

من كل فج، أتوا لقاء توقيعاتِ أقلام فضلوها، أو عناوين لافتةً آثروها اثنان وسبعون ألف زائر في خمسة أيام، تصف أرقام وزارة الثقافة المغربية.

وبين أجنحة المعرض المسافرة من خمسين بلداً، يحلق الجناح الفلسطيني بأدبه، قصص، روايات، وقصائد نثرت أبياتها برحيق كتاب مغاربة وفلسطينيين، أوفوا ميعاد الإبداع لحكايا القدس، ولقُرَّاءٍ على العهد.

ربع قرن على ميلادها، وكالة بيت مال القدس الشريف تحتفي بمنشورات السنة، وبالفيلم الوثائقي"المغرب بعيون فلسطينية، رسالة للعالم بمعية مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ثريةَ الرفوف والصور، تظاهرة دولية ثقافية مغربية بمائة وعشرين ألف عنوان يرى حياة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

باختصار.. الرباط وتل أبيب ومناورات الأسد الأفريقي

تظاهرة في المغرب احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال

كارثة المرضى في غزة.. والتجسس الأميركي

هاشتاغ.. حياة العمال المغربيين في خطر + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كولومبيا: العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما على تحطم طائرتهم بالادغال

الرئيس الأوكراني: عمليات الهجوم المضاد جارية

بالفيديو.. العراق: أهالي شهداء مجزرة سبايكر يحيون الذكرى التاسعة للفاجعة بتكريت

بالفيديو.. هدوء حذر بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار في السودان

بالفيديو... إقبال كبير على معرض الكتاب بالرباط ومشاركات دولية قوية

الخارجية السورية تصدر بيانا بشأن أحداث منطقة كفر شوبا اللبنانية