وزير الداخلية الايراني يتفقد المنطقة الحدودية مع جمهورية أذربيجان

العالم- ايران

كما شارك وزير الداخلية الايراني خلال اليوم الثاني لزيارة رئيس الجمهورية الاسلامية واعضاء الحكومة الايرانية الى محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) في اجتماعات المجلس الاداري لمدينتي خداآفرين وهوراند، والتي تم خلالها اتخاذ قرارات فيما يخص القطاعات العمرانية والاقتصادية، والقضايا والمشاكل الاجتماعية ، كما اصدر اوامر بشأن بعض المطالب الشعبية فيما يخص التقسيمات الادارية.

هذا ويزور رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة الايرانية محافظة آذربايجان الشرقية ضمن اطار الزيارات الدورية للمحافظات الايرانية.