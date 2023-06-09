الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية الايراني يتفقد المنطقة الحدودية مع جمهورية أذربيجان

وزير الداخلية الايراني يتفقد المنطقة الحدودية مع جمهورية أذربيجان
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

زار وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، اليوم الجمعة، منطقة سد خداآفرين ومنطقة قيزقلعة سي في المنطقة الحدودية بين ايران وأذربيجان.

العالم- ايران

كما شارك وزير الداخلية الايراني خلال اليوم الثاني لزيارة رئيس الجمهورية الاسلامية واعضاء الحكومة الايرانية الى محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) في اجتماعات المجلس الاداري لمدينتي خداآفرين وهوراند، والتي تم خلالها اتخاذ قرارات فيما يخص القطاعات العمرانية والاقتصادية، والقضايا والمشاكل الاجتماعية ، كما اصدر اوامر بشأن بعض المطالب الشعبية فيما يخص التقسيمات الادارية.

هذا ويزور رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة الايرانية محافظة آذربايجان الشرقية ضمن اطار الزيارات الدورية للمحافظات الايرانية.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية: ايران تحولت لمركز ثقل في المنطقة ولا يمكن لأحد أن يتخطاها

مشروع قانون لحل مشاكل المهاجرين الأجانب المقيمين في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الديمقراطي الكردستاني لايستبعد استمرار مفاوضات الموازنة حتى الغد.. بإنتظار اتفاق

وزير الداخلية الايراني يتفقد المنطقة الحدودية مع جمهورية أذربيجان

ترامب يواجه 37 تهمة جنائية في قضبة الوثائق السرية

لبنان.. ملف انتخاب رئيس الجمهورية واحتمالات الحسم

بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على الأراضي في منطقة كفرشوبا

البرلمان العراقي يباشر بقراءة المادة الثانية من الموازنة