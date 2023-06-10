شاهد.. 'اسرائيل' أصبحت تخشی قوة عظمی تنافس امريكا

العالم - خاص بالعالم

وقال مسلماني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان إسدال الستار عن الصاروخ الايراني فتاح وقبل ذلك صاروخ خيبر، أرعب الاسرائيليين وجعلهم علی المحك.

وأوضح ان الاسرائيليين لاينظرون الی صاروخ فتاح كتطور عسكرية وتكنولوجي فحسب، بل ينظرون اليه كتطور جعل من ايران قوة عظمی تنافس الولايات المتحدة والصين وروسيا، فلا يملك غير هؤلاء تقنية تصنيع هذا الصاروخ.

وأكد مسلماني ان الصحافة العبرية تری انه من اليوم فصاعداً لن تجرؤ "اسرائيل" تهديد ايران، لأن صاروخ فتاح يتجاوز منظومات الغلاف الاسرائيلية ويعرض الاسرائيليين لدمار هائل جداً وهذا التفكير يعرض الاحتلال لتآكل متزايد في الردع.

ورأی الخبير في الشؤون الاسرائيلية ان التطور السياسي الايراني عربياً وغربياً ايضاً انهك كيان الاحتلال الاسرائيلي بعيداً عن الجانب العسكري.