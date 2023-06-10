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شاهد.. تفاصيل انفجار مصنح الصواريخ في أنقرة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

لقي خمسة اشخاص على الاقل مصرعهم وجرح آخرون اصابات بعضهم خطرة في انفجار مصنع باروتسان للصواريخ بالعاصمة التركية أنقرة. 

العالم - مراسلون

وأعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط خمسة وفيات علقوا تحت الأنقاض بعد انفجار المصنع الصواريخ في أنقرة، فيما تجري جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا.

وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إنه، يتم التعامل مع الحادث على إنه حادث عرضي وليس عملا ارهابيا.

وأضاف، أن السلطات في تركية تتحدث على ان سبب الحادث هو تفاعلات كيمائية داخل المصنع فيما قال والي انقرة بأن الانفجار كان نتيجة ماس كهربائي.

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شاهد.. تفاصيل انفجار مصنح الصواريخ في أنقرة

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