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برنامج البوصلة..

الاحتلال الإسرائيلي.. تصعيد جديد ضد الفلسطينيين

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

يمارس كيان الاحتلال الاسرائيلي إرهابه بحق الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل، وكان آخرها اضطهاد المدنيين، وسرقة أراضيهم، وتدمير منازلهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك لدعمهم المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق.

یحاور برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

1- فارس: كيف يتعامل الفلسطينيون مع مضايقات كيان الاحتلال؟

2- هل من الممكن ان نشهد حملة تصعيد اكبر ضد الفلسطينيين؟


هذا وتتعرض بلدة حزمة شمال شرقي القدس المحتلة لحصار مشدد، ومصادرة مساحات شاسعة من أراضيها، فضلا عن اقتلاع المئات من أشجار الزيتون كعقاب جماعي لأهالي البلدة لدعمهم المقاومة، وتنفيذ عمليات نوعية ضد المستوطنين.

يستضيف البرنامج ضيف هذه الحلقة: رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة عمر عساف من رام الله ليجيب عن الاسئلة التالية:

1- هذه التصرفات هل دليل على فشل كيان الاحتلال بمواجهة المقاومين الفلسطينيين؟

2- ما هي الخيارات التي تمتلكها السلطة لوقف مثل هذه الانتهاكات؟

3- مرحلة التصعيد هذه خصوصا انها ضد المدنيين بصورة مباشرة، هل من الممكن ان تنتقل لصورة اكبر؟

4- كيف تقرؤون فشل كيان الاحتلال بوجه المقاومة وبالتالي لجئ لعمليات العصابات ضد المدنيين؟

5- هل من الممكن ان نرى توسع لعمليات المقاومة لوقف انتهاكات الاحتلال هذه؟

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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برنامج البوصلة.. الاحتلال الإسرائيلي.. تصعيد جديد ضد الفلسطينيين

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