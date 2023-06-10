الناتو: لا يوجد توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

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وقال جيوانا على قناة "دي سي نيوز" على "يوتيوب": "حاليا لا يوجد إجماع داخل "الناتو" حول موضوع انضمام أوكرانيا للحلف".

وأضاف جيوانا: "في الوقت الذي تستمر فيه العملية الخاصة الروسية، يجب تأجيل قضية انضمام كييف إلى الحلف".

وأشار إلى أن المناقشات حول هذا الموضوع داخل الكتلة مكثفة، وخلال القمة في فيلنيوس سيجلس زيلينسكي إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو.

وقال: "من الواضح الآن أن أوكرانيا أقرب إلى الناتو والديمقراطيات الغربية أكثر من أي وقت مضى. ستكون هناك قمة لحلف الناتو في فيلنيوس، لا يمكنني توقع المفاوضات داخل الحلف التي تجري بكثافة كبيرة هذه الأيام، فمن المحتمل جدًا أن يكون زيلينسكي أيضًا على طاولة المفاوضات مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو. ستكون هذه بادرة رمزية بحتة، ونعم سندعم أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وأشار أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلق بعد ردًا إيجابيًا واضحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه.

وأكد بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر أن توجه كييف نحو التحالف هو أحد أسباب بدء العملية الخاصة.