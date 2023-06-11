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كندا تعلن عن نقل صواريخ وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا

كندا تعلن عن نقل صواريخ وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن كندا ستتبرع بمئات صواريخ "جو – جو"، وآلاف قذائف المدفعية لأوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وأفادت قناة "سي تي في" الكندية: "يعتزم الكنديون إرسال 288 صاروخًا AIM-7 وعشرة آلاف قذيفة من عيار 105 ملم إلى أوكرانيا، والمشاركة في إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات عسكرية على الطراز الغربي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن عن مصادرة الطائرة الروسية من طراز "آن-124" وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا، وتخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وذكرت إذاعة كندا، اليوم، أن ترودو وصل في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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