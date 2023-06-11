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السعودية تجري تدريبا جويا مشتركا مع أمريكا

السعودية تجري تدريبا جويا مشتركا مع أمريكا
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع السعودية،عن إجراء تدريبات جوية مشتركة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية استخدم فيها الجانبان أحدث المقاتلات.

العالم - السعودية

وقالت وزارة الدفاع السعودية، وفق تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، إن قواتها الجوية نفذت تمرينا جويا بالذخيرة الحية، مع نظيرتها الأمريكية، يهدف "تعزيز قدراتهما القتالية".

وأضافت أن التمرين "شاركت فيه منظومة مقاتلات إف- 15 إس.إي التابعة للقوات الجوية، والقاذفة الاستراتيجية الأميركية بي-1 لانسر".

ووفق المصدر نفسه، جرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 30 مايو/ أيار انطلقت بالسعودية مناورات "عزم النسر 23" العسكرية، مع الولايات المتحدة ودول بمجلس التعاون الخليجي "للمساهمة في عملية تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها آنذاك، أنها "بدأت مع القوات المسلحة السعودية ودول أخرى شريكة في مجلس التعاون الخليجي مناورات عزم النسر 23 والتي تقام في السعودية".

ولم يذكر البيان الأمريكي مدة المناورات العسكرية وعدد القوات ولا الدول الخليجية المشاركة فيها سوى السعودية.

كما شاركت السعودية والإمارات ومصر، في فبراير/ شباط الماضي، بتمرين عسكري قادته الولايات المتحدة واستمر 15 يوما.

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السعودية تجري تدريبا جويا مشتركا مع أمريكا

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