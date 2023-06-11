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قمة ثلاثية في جيبوتي تبحث اليوم طرق حل الأزمة السودانية

قمة ثلاثية في جيبوتي تبحث اليوم طرق حل الأزمة السودانية
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تعقد في جيبوتي اليوم الأحد قمة ثلاثية مصغرة،في إطار المساعي الأفريقية لإيجاد حل للأزمة في السودان.

العالم - السودان

و تجمع في القمة، كلا من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس لجنة الوساطة لدول "إيغاد" (IGAD) بشأن الأزمة السودانية، إلى جانب الرئيسين الكيني وليام روتو والجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وقالت المتحدثة باسم رئيس دولة جنوب السودان ليلي مارتن إن القمة المصغرة ستبحث التقدم المحرز في توصيات قمة رؤساء دول "الإيغاد" التي انعقدت في 16 أبريل/نيسان الماضي، لبحث وقف دائم لإطلاق النار في السودان وفتح الممرات الإنسانية والدخول في حوار شامل لإيجاد حل للنزاع في السودان.

وعشية القمة، نقل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان استعداد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الكامل لزيارة الخرطوم والجلوس مع طرفي النزاع في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار، رغم ثقته الكاملة في وساطة الآلية الأفريقية.

وعقب وصوله إلى جيبوتي لترؤس وفد بلاده في قمة الإيغاد بشأن الأزمة في السودان، جدّد عقار دعوته للقوى الإقليمية والدولية لتوحيد الجهود والعمل بتناغم وتنسيق كاملين، ووصف تعدد منابر الوساطة بالأمر المضر الذي لا يساعد على حل الأزمة، حسب قوله.

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